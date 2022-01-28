Угрозыск и следком просят туляков помочь найти пропавших отца с ребенком Фото: соцсети

Управление уголовного розыска, Следственный комитет и поисково-спасательный отряд «Поиск 71» просят оказать максимальную помощь в розыске Наумкиных 43-летнего Олега Александровича и 7-летнего Александра Олегович.

По информации поисковиков, они не выходят на связь с 1 декабря 2021 года. К поискам подключены официальные ведомства.

Наумкины — герои скандальной истории, в которой при разводе мать по суду приобрела право жить с ребенком, однако отец был с этим не согласен, и забрал сына к себе.

Приметы отца: рост 170-180 см, телосложение худощавое, волосы светлые, короткие, глаза темно-серые. Приметы сына: телосложение средней полноты, волосы темные, короткие, глаза карие.