Более 5 тысяч заявок поступило за прошлый год в Туле в аварийную газовую службу «04» Фото: Алексей ФОКИН

В 2021 году в Центральную аварийно-диспетчерскую службу компании поступило более 5 тысяч заявок. Бригады службы «04» устранили более 4 тысяч аварийных ситуаций.

Наибольшее количество обращений от жителей города было связано с запахом и утечками газа, нарушениями работы системы дымоудаления — более 3 тысяч. Порядка 3% случаев пришлись на несанкционированный монтаж, ремонт и перемещение газового оборудования.

Кроме того, в 2021 году газовики устранили в домах и квартирах туляков более 200 аварийных ситуаций, связанных с нарушением правил эксплуатации газовых приборов.