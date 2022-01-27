Более 5 тысяч заявок поступило за прошлый год в Туле в аварийную газовую службу «04»
Фото: Алексей ФОКИН
В 2021 году в Центральную аварийно-диспетчерскую службу компании поступило более 5 тысяч заявок. Бригады службы «04» устранили более 4 тысяч аварийных ситуаций.
Наибольшее количество обращений от жителей города было связано с запахом и утечками газа, нарушениями работы системы дымоудаления — более 3 тысяч. Порядка 3% случаев пришлись на несанкционированный монтаж, ремонт и перемещение газового оборудования.
Кроме того, в 2021 году газовики устранили в домах и квартирах туляков более 200 аварийных ситуаций, связанных с нарушением правил эксплуатации газовых приборов.