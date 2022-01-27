Туляк арестован за подобранные на свалке наркотики Фото: Алексей ФОКИН

Днем 4 ноября 2021 года ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере 40-летний мужчина, приобрел по Интернету для личного употребления 1 грамм наркотиков. Забрав «закладку», этим он не ограничился. Вблизи деревни Морозовка на территории свалки, находясь в поисках металлолома для последующей его реализации, обнаружил пакет с 16 свертками N-метилэфедрона общим весом более 8 гр.

Все это было обнаружено в личном автомобиле мужчины и изъято в ходе обыска сотрудниками полиции.

Теперь уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 228 УК РФ направлено в Пролетарский районный суд Тулы.