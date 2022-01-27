Житель Донского Тульской области убил знакомого на входе в пивбаре Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 18 октября 2021 года 46-летний житель города Донского, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со знакомым рядом с пивным баром по улице Октябрьской нанес ему неустановленным предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, несколько ударов в грудь. От полученного повреждения 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления мужчина признал, и теперь дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ направлено в Донской городской суд для рассмотрения по существу.