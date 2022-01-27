В суд передано дело убийцы из Киреевского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в ночь с 14 на 15 ноября 2021 года в многоквартирном доме в поселке Бородинский Киреевского района 34-летний местный житель распивал спиртные напитки в компании знакомой пары. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес удар ножом в шею 60-летнего потерпевшего. От полученного ранения тот скончался на месте.

В настоящее время следователями собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого в совершению преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Уголовное дело передано в суд.