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Происшествия27 января 2022 12:50

В Тульской области мужчина дал телефон позвонить знакомому и лишился 24 тысяч рублей

В Щекино полицейские установили подозреваемого в краже денег
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области мужчина дал телефон позвонить знакомому и лишился 24 тысяч рублей

В Тульской области мужчина дал телефон позвонить знакомому и лишился 24 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой преступного деяния стал 44-летний местный житель, который и обратился к правоохранителям. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из знакомых заявителя. В дальнейшем данная версия подтвердилась.

31-летний нигде не работающий сосед потерпевшего одолжил смартфон для звонка и увидел запущенное на нем банковское приложение. Воспользовавшись доверчивостью, он перевел на свой счет 24 тысячи рублей.

Мужчина признался в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

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