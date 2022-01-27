Захотели закатить хмельную пирушку: в Тульской области пара приятелей обворовали магазин

ахотели закатить хмельную пирушку: в Тульской области пара приятелей обворовали магазин Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции города Кимовска поступило заявление от управляющей одного из местных сетевых супермаркетов по улице Бессолова. Женщина пояснила, что из торгового зала совершена кража продуктов питания и алкогольной продукции на сумму 697 рублей.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались двое нигде не работающих местных жителей 30 и 27 лет, один из которых ранее был судим. Они уже сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.