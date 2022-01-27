В Тульской области предприятие сливало стоки в ручей Маклец Фото: Алексей ФОКИН

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку на ООО «Новомосковский хлор» и установила, что организация допустила разлив нефтепродуктов, которые впоследствии попали в ручей Маклец.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, ущерб, причиненный водному объекту, возмещен. Также ответственное должностное лицо и сама фирма привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, ст. 7.6 КоАП РФ, ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 468 тысяч рублей.