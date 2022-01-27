В Тульской области инспекторы ГИБДД помогли застрявшим на дороге большегрузам Фото: материалы пресс-служб

21 января более пятидесяти транспортных средств не могли продолжить движение и встали на 14-м километре автодороги «Щекино — Липки — Киреевск». Из-за неблагоприятных погодных условий, а также в результате произошедшего ранее ДТП, заснеженная трасса стала неодолимым препятствием для водителей грузового транспорта. Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Киреевскому району Валерий Тедеев и Александр Сергеев пришли на помощь в сложившейся непростой ситуации. Оценив обстановку, они оперативно связались с организацией, осуществляющей уборку снега на данной дороге. По их сигналу на место прибыла комбинированная спецмашина, которая обработала проезжую часть противогололедными материалами. В течении трех часов, помогая практически каждому грузовому автомобилю, с привлечением крупногабаритной техники неравнодушных граждан, госавтоинспекторы смогли восстановить движение.