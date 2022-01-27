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Происшествия27 января 2022 9:09

Туляка осудят за нападение на полицейского с ножом

Назначено закрытое слушание уголовного дела о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти
Игорь КОПЫТОВ
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Туляка осудят за нападение на полицейского с ножом

Туляка осудят за нападение на полицейского с ножом

Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре 2021 года сотрудник полиции прибыл по вызову соседей в одну из квартир в микрорайона Левобережный в Туле. В помещении шумная компания распивала спиртные напитки. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. Однако обвиняемый в ответ попытался нанести удар находившимся в его руке ножом в область шеи представителя закона. К счастью, тому удалось пресечь удар.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Пока в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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