Туляка осудят за нападение на полицейского с ножом Фото: Алексей ФОКИН

В ноябре 2021 года сотрудник полиции прибыл по вызову соседей в одну из квартир в микрорайона Левобережный в Туле. В помещении шумная компания распивала спиртные напитки. Полицейский потребовал прекратить противоправные действия. Однако обвиняемый в ответ попытался нанести удар находившимся в его руке ножом в область шеи представителя закона. К счастью, тому удалось пресечь удар.

Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Пока в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.