В Тульской области предприниматель незаконно добывал песок. Теперь он отправится под суд Фото: Алексей ФОКИН

По версии обвинения, занимая должность заместителя генерального директора ООО ПСГ «Техносила», имевшего лицензию на право пользования недрами, своими действиями мужчина нанес ущерб государству более, чем 13,7 млн рублей.

Зная о приостановлении с конца ноября 2019 года действия лицензии, обвиняемый продолжал до октября 2020 года продолжал добычу горного песка из карьера, расположенного в районе д. Крутовка Щекинского района и его продажу юридическим и физическим лицам.

Уголовное дело заведено по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ - осуществление незаконной предпринимательской деятельности, повлекшее причинение крупного ущерба государству и совершенное с извлечением дохода в особо крупном размере. Наказанием может стать штраф в размере 100-500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до пяти лет.

Стороной обвинения заявлено на ближайшие заседания 39 свидетелей.