Бывшей зампреду правительства Тульской области в очередной раз отказали в ежемесячной надбавке к пенсии Фото: Алексей ФОКИН

Бывший заместитель губернатора и заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Татарченкова уже в кассационном суде пыталась доказать незаконность отмены выплаты ежемесячной пенсионной надбавки в 77 тысяч рублей.

Татарченкова работала в правительстве Тульской области с сентября 2011 по май 2015 года при губернаторе Владимире Груздеве. Вышла на пенсию в августе 2016 года. И первое время получала надбавку, согласно принятому в 2005 году законом «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Тульской области и муниципальные должности в Тульской области». Согласно тексту документа, доплата полагалась к пенсии для лиц, проработавшим на таких должностях не менее одного года. При этом возрастная планка пенсионного возраста составляла 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Но в 2018 году закон частично изменили. Поэтому набавки перестали выплачивать тем, кто достиг указанного пенсионного возраста после 9 мая 2016 года.

Чиновница на пенсию вышла позже этой даты, и с ноября 2018 года выплаты прекратились. Женщина обратилась в суд, и тот в апреле прошлого года иск удовлетворил, но затем это решение отменили.

Тогда Ольга Татарченкова обратилась в Первый кассационный суд, который все же постановил бывшую чиновницу оставить без ежемесячной доплаты к пенсии.