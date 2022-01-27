В Северо-Задонске Тульской области в тройном ДТП пострадала 6-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

26 января в 18:20 на улице Мичурина микрорайона Северо-Задонск города Донской 38-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ 21102» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении Renault Megane под управлением 50-летнего мужчины. В результате автомобили столкнулись, и Renault выехал на встречку, где врезался в автомобиль Chery A15, которым управлял 34-летний водитель.

В результате ДТП пострадала ехавшая в салоне Chery 6-летняя девочка. Она госпитализирована с различными травмами. В ГИБДД особо подчеркивают, что на момент происшествия ребенок располагался на заднем сиденье без специального удерживающего устройства.