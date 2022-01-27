В Тульской области продолжает действовать временный упрощенный порядок признания лица инвалидом

За 2021 год в Тульской области по направлениям на медико-социальную экспертизу освидетельствовано более 15 тысяч человек, из них около 1,5 тыс. человек детей. Еще более 18 тысячам граждан ранее установленная группа инвалидности продлена автоматически без оформления направления на медико-социальную экспертизу, в том числе более 1000 детям. Временный порядок признания лица инвалидом предусматривает исключительно заочную форму освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы – без личного участия граждан. Он действует как в отношении первичного установления инвалидности, так и повторной экспертизы. При установлении инвалидности впервые специалисты медико-социальной экспертизы выносят решения на основании документов, выданных медицинской организацией. При проведении первичной медико – социальной экспертизы в случае несогласия с решением бюро, Главного бюро, гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение в месячный срок на основании заявления, поданного в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде любым доступным способом, исключающим личный контакт. По заявлению гражданина в случае обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы, медико-социальная экспертиза может проводится в Главном бюро и Федеральном бюро в очном порядке.

Ранее установленная группа инвалидности (либо категория «ребенок-инвалид») продлевается автоматически с сохранением причины инвалидности. После каждого такого продления специалисты МСЭ сообщают гражданам по телефону результаты экспертизы, а справку, подтверждающую факт установления инвалидности и программу реабилитации направляют заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства о персональных данных. Все сведения автоматически выгружаются в Федеральный реестр инвалидов. На основании этих данных специалисты региональных Отделений Пенсионного фонда назначают и осуществляют пенсионные выплаты. Одновременно выписки из индивидуальной программы реабилитации и абилитации поступают в базы данных Фонда социального страхования и органов исполнительной власти региона, на которых возложена обязанность исполнения рекомендованных МСЭ мероприятий.

Возникающие вопросы по Временному порядку признания лица инвалидом можно задать по телефону Горячей линии: 8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21.

Помимо указанных каналов для обращений, устные разъяснения по всем интересующим вопросам можно получить по телефонам:8 (4872) 21-43-32, 8 (4872) 21-44-21.

Адрес электронной почты: gb@mse71.ru, официальный сайт учреждения в сети Интернет в разделе «Работа с обращениями граждан и организаций» по адресу: http://www.71.gbmse.ru.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России