Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 6:42

В Туле пенсионерку ограбили на миллион рублей

Сделали это в очередной раз телефонные мошенники
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Туле пенсионерку ограбили на миллион рублей

В Туле пенсионерку ограбили на миллион рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Пожилая тулячка отдала мошенникам миллион рублей ради спасения родственника от ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Схема была классическая: неизвестный запросил миллион в качестве взятки. Деньги надо было отдать максимально оперативно. Мужчина подъехал к месту проживания 83-летней пенсионерки, забрал якобы взятку и скрылся. Лишь после этого женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

Как подчеркивают в полиции, сама женщина была в курсе многих мошеннических схем и даже учила других пожилых людей, как не попасть на уловки злоумышленников. Но теория и практика в познаниях разошлись разными дорогами.

Сейчас стражи порядка занимаются поисками злоумышленников.

0