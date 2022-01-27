В Туле пенсионерку ограбили на миллион рублей Фото: Алексей ФОКИН

Пожилая тулячка отдала мошенникам миллион рублей ради спасения родственника от ответственности за дорожно-транспортное происшествие. Схема была классическая: неизвестный запросил миллион в качестве взятки. Деньги надо было отдать максимально оперативно. Мужчина подъехал к месту проживания 83-летней пенсионерки, забрал якобы взятку и скрылся. Лишь после этого женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

Как подчеркивают в полиции, сама женщина была в курсе многих мошеннических схем и даже учила других пожилых людей, как не попасть на уловки злоумышленников. Но теория и практика в познаниях разошлись разными дорогами.

Сейчас стражи порядка занимаются поисками злоумышленников.