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Общество26 января 2022 14:30

База данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» является недействительной

Опубликованная в «даркнете» база данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» не является валидной
Источник:kp.ru
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База данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» является недействительной

База данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» является недействительной

Результаты внутренней проверки ПАО «Ростелеком» показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения.

После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность.

Сгенерированная база содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Эти данные не относятся к персональным.

Специалисты по ИБ продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в «даркнете» базы обезличенных данных. Персональные данные пользователей находятся в безопасности.

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