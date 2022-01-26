База данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» является недействительной

Результаты внутренней проверки ПАО «Ростелеком» показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения.

После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность.

Сгенерированная база содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Эти данные не относятся к персональным.

Специалисты по ИБ продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в «даркнете» базы обезличенных данных. Персональные данные пользователей находятся в безопасности.