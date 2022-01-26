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Общество26 января 2022 14:46

Тульская прокуратура не нашла нарушений в случае с привязанной к самосвалу собакой

Проверка была проведена комплексно
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская прокуратура не нашла нарушений в случае с привязанной к самосвалу собакой

Тульская прокуратура не нашла нарушений в случае с привязанной к самосвалу собакой

Фото: соцсети

Так, в рамках прокурорской проверки было проведено клинико-диагностическое обследование животного, показавшее, что пес находится в отличном состоянии. Также условия содержания собаки свидетельствовали о хорошем отношении к ней хозяев. В самом ролике ведомство также не нашло признаков жестокого обращения с животным. В результате оснований для принятия мер прокурорского реагирования не нашлось.

Напомним, видео, размещенное в соцсети вызвало активные обсуждения случая в соцсетях. К делу подключились прокуратура и ГИБДД. Если первое ведомство дало положительную оценку ситуации, то вот Госавтоинспекция составила административный протокол на водителя самосвала за нарушение правил дорожного движения.

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