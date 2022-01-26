В четверг, 27 января, в Туле без электричества останутся десятки домов, преимущественно в Криволучье
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 15:00 - ул. Октябрьская, 3;
с 09:00 до 16:00 - ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечетн.), 2-32 (четн.), 26-а; ул. 5-я Криволученская, 2-12 (четн.); ул. Горсовета, 123-157 (нечетн.), 106-б, 106-132 (четн.); ул. Н. Островского, 62; ул. Щепкина 1-21, 21-а, 21-б, 1-а , 2-18; ул. Газовая 30, 32, 34; ул. Ермоловой 1-13, 2-20; ул. Верещагина 1-21, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22, 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина 1-7; Епифанское ш. 27-35, 37-57, 55; ул. Ватутина 1-17, 2-22; ул. Ив.Франко 1-21, 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая 40, 42.