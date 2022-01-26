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Происшествия26 января 2022 13:49

Житель Тульской области украл из щекинского магазина алкоголь почти на 8 тысяч рублей

Полицейские уже установили подозреваемого в краже
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области украл из щекинского магазина алкоголь почти на 8 тысяч рублей

Житель Тульской области украл из щекинского магазина алкоголь почти на 8 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции поступило заявление от сотрудника службы безопасности одного из местных сетевых супермаркетов на улице Советской. Мужчина пояснил, что из торгового зала совершена кража алкогольной продукции на сумму 7 тысяч 798 рублей.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан и признался в содеянном.

Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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