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Происшествия26 января 2022 13:37

В Тульской области внук украл у деда телевизор

В Щекино полицейские установили подозреваемого в краже из квартиры
Игорь КОПЫТОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Тульской области внук украл у деда телевизор

В Тульской области внук украл у деда телевизор

Фото: Алексей ФОКИН

В отдел обратился 75-летний местный житель, сообщивший, что из квартиры по месту жительства у него пропал телевизор.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя. И данная версия подтвердилась - 31-летний внук потерпевшего был задержан. Он уже признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данной краже.