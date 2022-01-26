В Тульской области внук украл у деда телевизор Фото: Алексей ФОКИН

В отдел обратился 75-летний местный житель, сообщивший, что из квартиры по месту жительства у него пропал телевизор.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя. И данная версия подтвердилась - 31-летний внук потерпевшего был задержан. Он уже признался в содеянном.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данной краже.