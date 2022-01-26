Тульские росгвардейцы получили новый служебный автотранспорт Фото: материалы пресс-служб

В торжественном мероприятии приняли участие руководство управления, сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР территориального органа Росгвардии. Автопарк Росгвардии по Тульской области пополнили два автомобиля, а пецподразделениям ОМОН и СОБР получили сертификаты на комплекты экипировки.

Кстати, только в прошлом году спецподразделениями Росгвардии выполнено более 500 заданий. При этом задержано более 200 граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Выполнено более 50 спецмероприятий в служебных командировках на территории Северо-Кавказского региона. Из незаконного оборота изъятого более 2700 единиц огнестрельного оружия, различных видов боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ.