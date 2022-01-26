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Общество26 января 2022 10:18

Житель Тульской области срочно выплатил задолженность по штрафу под угрозой замены на реальный срок

Судебными приставами взыскан уголовный штраф за причинение вреда здоровью
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области срочно выплатил задолженность по штрафу под угрозой замены на реальный срок

Житель Тульской области срочно выплатил задолженность по штрафу под угрозой замены на реальный срок

Фото: Алексей ФОКИН

31-летний житель Кимовска долгое время не погашал уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный судом за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Тогда судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, о чем он был уведомлен в установленном порядке. Испугавшись, что наказание может оказаться более строгим, мужчина срочно оплатил штраф в полном объеме.

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