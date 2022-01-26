В Тульской области телефонного террориста приговорили к двум годам принудительных работ Фото: Алексей ФОКИН

31 августа 2021 года, в 12:36 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, будучи на дороге «Щекино — Одоев — Арсеньево» неподалеку от Селиваново Щекинского района позвонил на «112» и сообщил, что заминировал указанную дорогу, хотя в действительности этого не делал. Мужчина таким образом хотел привлечь к себе внимание правоохранительных органов и экстренных служб. И это ему удалось.

На суде щекинец, не оспаривая фактических обстоятельств, вину признал частично и пояснил, что был обижен на водителей проезжавших мимо него по дороге, несмотря на его просьбы подвезти. Суд подобное объяснение не устроил и по ч. 1 ст. 207 УК РФ, с учетом у мужчины неснятых и непогашенных судимостей, ему было назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года, с удержанием 10% заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно. Такое наказание по своему виду в данном случае является наиболее строгим.

Приговор в законную силу не вступил.