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Происшествия26 января 2022 8:22

Семь лет лишения свободы за попытку торговли наркотиками получил житель Тульской области

Щекинский районный суд лишил свободы местного жителя за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере
Игорь КОПЫТОВ
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Семь лет лишения свободы за попытку торговли наркотиками получил житель Тульской области

Семь лет лишения свободы за попытку торговли наркотиками получил житель Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что мужчина расфасовал приобретенную им марихуану общей массой 14,9 г по 15 полимерным пакетам и 1 бумажному свертку, подсудимый поместил в принадлежащий ему гараж с целью последующей продажи. Пока он искал потенциальных покупателей, про него узнали сотрудники соответствующего ведомства и задержали.

На суде неудавшийся наркодилер вину в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Судом ему по ч. 1 ст. 62 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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