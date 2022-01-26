Семь лет лишения свободы за попытку торговли наркотиками получил житель Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что мужчина расфасовал приобретенную им марихуану общей массой 14,9 г по 15 полимерным пакетам и 1 бумажному свертку, подсудимый поместил в принадлежащий ему гараж с целью последующей продажи. Пока он искал потенциальных покупателей, про него узнали сотрудники соответствующего ведомства и задержали.

На суде неудавшийся наркодилер вину в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Судом ему по ч. 1 ст. 62 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.