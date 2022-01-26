В Туле только после вмешательства прокуратуры несколько управляющих компаний занялись уборкой снега Фото: Алексей ФОКИН

Пролетарская прокуратура провела проверку исполнения ОАО «Фирма РЭМС», ООО «Согласие», ООО «ЖСО» и ООО «Развитие Сервис» законодательства по уборке придомовых территорий в зимний период. Установлено, что работы осуществлялась ненадлежащим образом, что создавало угрозу безопасности туляков.

В результате только после вынесенных прокурором района представлений УК была проведена расчистка дворов.

Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. А руководство фирм по ст. 7.22 КоАП РФ оштрафовано в сумме на 172 тысяч рублей.