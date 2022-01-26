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Происшествия26 января 2022 7:36

В Тульской области ранее судимый за разбой мужчина утопил собственного отца

Прокуратура Белевского района Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области ранее судимый за разбой мужчина утопил собственного отца

В Тульской области ранее судимый за разбой мужчина утопил собственного отца

Фото: Алексей ФОКИН

16 октября 2021 года ранее судимый за разбой, угрозу убийством, применение насилия в отношении представителя власти 34-летний житель деревни Зайцево Белевского района во время пьяной ссоры утопил 64-летнего родного отца в резервуаре с водой.

Суд приговорил мужчину по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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