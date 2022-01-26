Тульская область занимает 4 место по благополучию среди ЦФО Фото: Алексей ФОКИН

На 4,7% снизилось количество убийств, на 24,4% – преступлений с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, на 16,3% – разбоев, на 11,1% – хулиганств, на 39,1% – угонов машин. Кроме того, количество краж уменьшилось на 20,2%, на 10,2% сократилось количество уличных преступлений.

Также в Тульской области стало на 21,3% меньше преступлений, совершенных в нетрезвом виде.

На автодорогах области стало на 5,3% меньше ДТП, число жертв автоаварий уменьшилось на 21,3%.