Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 6:31

В Тульской области за неделю оштрафовали больше 700 безмасочников

Чаще всего нарушителей ловили в магазинах
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тульской области за неделю оштрафовали больше 700 безмасочников

В Тульской области за неделю оштрафовали больше 700 безмасочников

Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю с 17 по 23 января составлен 701 административный протокол за нарушение масочного режима. Чаще всего безмасочников ловили в магазинах - 459 человек. Еще 152 протокола составили за нарушения в зданиях и других объектах, 79 - на остановочных павильонах и 11 - на общественном транспорте.

При этом за 2021 год в Тульской области полицейские составили 31422 протокола. При этом 1702 были составлены за повторное нарушение ограничения. Еще 746 протоколов было на родителей, дети которых попались на нарушении масочного режима.

0