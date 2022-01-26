В Тульской области за неделю оштрафовали больше 700 безмасочников Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю с 17 по 23 января составлен 701 административный протокол за нарушение масочного режима. Чаще всего безмасочников ловили в магазинах - 459 человек. Еще 152 протокола составили за нарушения в зданиях и других объектах, 79 - на остановочных павильонах и 11 - на общественном транспорте.

При этом за 2021 год в Тульской области полицейские составили 31422 протокола. При этом 1702 были составлены за повторное нарушение ограничения. Еще 746 протоколов было на родителей, дети которых попались на нарушении масочного режима.