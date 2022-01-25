По требованию прокуратуры в Алексине Тульской области починили крышу детского сада Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки установлено, что руководство алексинского детсада вида № 8» не приняло своевременно мер по ремонту кровли образовательного учреждения, что 12 января привело к ее протечке. Со следующего дня спальное помещение стало для детей недоступно, для них организовали раскладные кровати в игровой комнате. При этом до проверки прокуратуры руководство образовательного учреждения по-прежнему не шевелилось с ремонтом.

В итоге пришлось делать это после визита ведомства на место — потребовалось всего 4 дня, чтобы залатать крышу. Косметический ремонт помещения будет проведен в срок до 01.03.2022.

А дабы впредь подобного не повторялось, заведующая образовательного учреждения привлечена к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.