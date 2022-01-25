Тулячка устроила погром в администрации Пролетарского террокруга Фото: Алексей ФОКИН

В сектор по работе с территорией «Медвенское» пришла разъяренная местная жительница. По словам заявительницы, в населенном пункте плохо убирают снег. Ранее женщина не раз обращалась в администрацию с просьбой расчистить дорогу к домам, но толку не было.

На этот раз сначала женщина грозила сотрудникам администрации влиятельным родственником, а потом и вовсе перешла на обещания физической расправы, аргументируя свою возможную безнаказанность наличием у нее шизофрении. Под конец визита в ход пошли реальные хулиганские шаги - она начала раскидывать по кабинету документы и предметы мебели.

В результате на буйную туляку составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь ей грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.