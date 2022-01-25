Тульским медикам помогли добираться до больного ребенка на снегоходе Фото: Игорь КОПЫТОВ

22 января в деревне Турино Заокского района срочная медицинская помощь понадобилась маленькому ребенку. Однако дорогу до населенного пункта замело так, что проехать не смогли ни скорая помощь, ни спасатели.

Заместитель начальника 36 пожарной части Алексей Ануфриев, находившийся на дежурстве, решил обратиться к свободному коллеге Владимиру Ермакову, у которого был свой снегоход. Тот тут же согласился прийти на помощь.

Заболевшему ребенку, к тому времени потребовалась срочная госпитализация, состояние его было тяжелым. Своевременная доставка к автомобилю скорой и реанимационные мероприятия помогли спасти ему жизнь.