В Тульской области прокуратура поставила на контроль выплату алиментов нерадивой матерью Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 49-летняя жительница района в 2011 году лишенная родительских прав, вопреки решению суда, уклоняется от уплаты алиментов своей дочери и даже не пытается трудоустроиться. Сумма задолженности на текущий момент составила свыше миллиона рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Также внесено представление по факту бездействия судебным приставам.