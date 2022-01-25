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Общество25 января 2022 9:32

В Тульской области прокуратура поставила на контроль выплату алиментов нерадивой матерью

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области прокуратура поставила на контроль выплату алиментов нерадивой матерью

В Тульской области прокуратура поставила на контроль выплату алиментов нерадивой матерью

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 49-летняя жительница района в 2011 году лишенная родительских прав, вопреки решению суда, уклоняется от уплаты алиментов своей дочери и даже не пытается трудоустроиться. Сумма задолженности на текущий момент составила свыше миллиона рублей.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Также внесено представление по факту бездействия судебным приставам.

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