В Тульской области «металлист» украл почти тонну железнодорожных рельсов Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что безработный, ранее неоднократно судимый 46-летний узловчанин с подельником прибыли на территорию бывшей щебеночной базы ПМС-55 станции Узловая-2, где при помощи привезенного с собой газового оборудования, отрезали 13 фрагментов рельс с железнодорожного пути. Добыча «потянула» почти на 950 килограмм.

Однако порадоваться мужчины не успели - при погрузке рельсов в автомобиль один из фигурантов был задержан на месте происшествия, а второму удалось скрыться.

Теперь пойманному узловчанину инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.