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Общество25 января 2022 7:41

Жителю Тульской области назначили 150 часов обязательных работ за кражу бутылки виски

В Новомосковском районном суде Тульской области рассмотрено дело о мелком хищении
Игорь КОПЫТОВ
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Жителю Тульской области назначили 150 часов обязательных работ за кражу бутылки виски

Жителю Тульской области назначили 150 часов обязательных работ за кражу бутылки виски

Фото: Алексей ФОКИН

Судом установлено, что ранее судимый мужчина вечером 1 октября 2021 года похитил из торгового зала магазина «Красное и Белое» в Новомосковске бутылку виски стоимостью 760 рублей, спрятав ее в свой рюкзак.

С учетом того, что злоумышленник уже ранее был подвергнут штрафу в размере 3 тысяч рублей за аналогичное преступление, который не уплатил, на этот раз по ст. 158.1 УК РФ ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 150 часов. Приговор не вступил в законную силу.

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