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Общество25 января 2022 7:34

В Тульской области за принудительный аборт женщина взыскала 375 тысяч рублей компенсации

Ефремовский межрайонный суд принял сторону истицы в деле о некачественном оказании медицинской помощи
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области за принудительный аборт женщина взыскала 375 тысяч рублей компенсации

В Тульской области за принудительный аборт женщина взыскала 375 тысяч рублей компенсации

Фото: Алексей ФОКИН

Согласно исковому заявлению, 16 декабря 2020 беременная женщина поступила с жалобами на свое состояние в гинекологическое отделение ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова». При этом медперсоналом было принято решение об искусственном прерывании беременности, без проведения необходимых анализов. В результате истица потеряла ребенка, чем ей были причинены тяжелейшие нравственные страдания. Гражданка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей.

Суд частично удовлетворил исковые требования, остановившись на 250 тысячах рублей компенсации и штрафе за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 125 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.

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