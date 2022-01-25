В Тульской области за принудительный аборт женщина взыскала 375 тысяч рублей компенсации Фото: Алексей ФОКИН

Согласно исковому заявлению, 16 декабря 2020 беременная женщина поступила с жалобами на свое состояние в гинекологическое отделение ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова». При этом медперсоналом было принято решение об искусственном прерывании беременности, без проведения необходимых анализов. В результате истица потеряла ребенка, чем ей были причинены тяжелейшие нравственные страдания. Гражданка просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 1,5 миллиона рублей.

Суд частично удовлетворил исковые требования, остановившись на 250 тысячах рублей компенсации и штрафе за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 125 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.