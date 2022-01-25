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Общество25 января 2022 7:02

В ледовом дворце Тулы прошла «Спортивная студенческая ночь»

Всероссийский фестиваль собрал учащихся ведущих вузов региона
Игорь КОПЫТОВ
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В ледовом дворце Тулы прошла «Спортивная студенческая ночь»

В ледовом дворце Тулы прошла «Спортивная студенческая ночь»

Фото: материалы пресс-служб

В рамках соревнований уже состоялся хоккейный поединок между командой преподавателей и студентов тульских вузов. Матч закончился ничьей — 7:7.

Все желающие смогли также покататься на коньках. Были организованы зоны для киберспорта.

Кстати, сегодня, 25 января, в День российского студенчества учащихся приглашают на праздник на Губернский каток, где для них также будет организована специальная развлекательная программа.

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