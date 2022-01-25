Полиция установила подозреваемую в поджоге в тульском «Макси»: это 16-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

Напомним, 22 января в кинотеатре в ТЦ «Макси» произошло возгорание электронного рекламного щита. Ранее причиной происшествия назвали короткое замыкание. Посетителей торгового центра эвакуировали, само возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.

В совершении противоправных действий подозревается девушка 2005 года рождения. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».