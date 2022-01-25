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Здоровье25 января 2022 6:28

Почти 9 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение в Тульской области

В настоящее время школы и детские сады в основном работают штатно
Игорь КОПЫТОВ
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Почти 9 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение в Тульской области

Почти 9 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Ряд классов и групп переведен на дистанционную работу. Это 50 групп в 37 детских садах (1087 детей - 4,48% от общего числа), 375 классов в 129 школах (8279 учащихся, 6, 11%), а также полностью одна школа - 38 классов с общим числом детей 505. Кроме того, в организациях среднего профессионального образования на дистант переведено 20 групп в 8 заведениях. Общее число студентов на дистанте - 413.

Учатся удаленно 20 групп студентов 8 учреждений средне-профессионального образования.

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