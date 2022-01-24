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Здоровье24 января 2022 14:30

32 класса и одна школа закрыли на карантин в Тульской области из-за ОРВИ

Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Игорь КОПЫТОВ
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32 класса и одна школа закрыли на карантин в Тульской области из-за ОРВИ

32 класса и одна школа закрыли на карантин в Тульской области из-за ОРВИ

Фото: Алексей ФОКИН

За предыдущую неделю с 17 по 23 января в Тульской области зарегистрировано 9594 случая гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога на 68,5% и выше предыдущей недели на 35,5%. Эпидпорог превышен среди взрослых на 133% и детей на 9%.

По Туле заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю составила 4559 случаев. Превышение эпидпорога среди взрослых на 146% и детей на 103%.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс полностью в одной школе и в 32 классах в 16 школах. Кроме этого, единичные случаи заболевания коронавирусом было выявлены в 84 школах.

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