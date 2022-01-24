В Туле по ночам ограничат остановку и стоянку транспорта для уборки снега Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением с 24 по 30 января работ по уборке и вывозу снега будут действовать следующие ограничения:

запрет на остановку и стоянку всех видов транспортных средств:

• с 23:00 24 января до 06:00 25 января по четной стороне улицы Пузакова на участке от улицы Октябрьской до улицы Дульной, а с 23:00 25 января до 06:00 26 января по нечетной стороне.

Также кроме запрета на стоянку будет еще и ограничено движение всех видов транспортных средств:

• с 23:00 26 января до 06:00 27 января по улице Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Оружейной;

• с 23:00 27 января до 06:00 28 января по улице Бундурина на участке от улицы Первомайской до улицы Каминского;

• с 23:00 28 января до 06:00 29 января по улице Л. Толстого на участке от проспект Ленина до улицы Фрунзе;

• с 23:00 29 января до 06:00 30 января по проезду Тимирязева на участке от улицы Мориса Тореза до улицы Тимирязева.