Во вторник, 25 января, в Туле без электричества останутся десятки домов Фото: Алексей ФОКИН

С 09:00 до 16:00 отключения ждут следующие адреса: 2-й пр-зд Гастелло, 15, 17, 17 к.1, 17 к.2; ул. Фучика, 22 к.2, 22 к.1, 22 к.3, 24 к.1, 24 к.2, 20, 20 к.1, 20 к. 2, 20 к. 3; ул. Яблочкова, 35; п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечетн.), 10-40 (четн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечетн.), 2-18 (четн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечетн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (четн.), 3-17 (нечетн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечетн.), 2-18 (четн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечетн.), 2-28 (четн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щекинское ш., 25, 55; ул. Овражная, 14-36 (четн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечетн.), 20-32 (четн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечетн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (четн.); ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (четн.); ул. Айвазовского, 2-24 (четн.), 1-23 (нечетн.), 2-а, 2-а к.1, 2-а к.2, 2-б к.1, 2-б к.2; пр-зд Айвазовского, 7; ул. Газовая, 53, 55, 57, 49, 51.