«Ростелеком» создаст цифровую образовательную среду в Тульском регионе

В 2021 году специалисты провайдера также обеспечили беспроводным широкополосным доступом в интернет (Wi-Fi) и системой видеонаблюдения 161 объект этой сферы. Всего к концу 2022 года в регионе планируется обеспечить ИТ-инфраструктурой 581 школьное здание.

Федеральный проект направлен на создание в учебных заведениях современной и безопасной цифровой среды. В результате повысится качество обучения, образование станет доступнее и разнообразнее.

«Внедрение высокотехнологичных сервисов в систему образования является важной составляющей в построении цифровой экономики России. Современная инфраструктура, которую мы создаем совместно с “Ростелекомом” в Тульском регионе, призвана сделать образовательный процесс гибким, технологичным и удобным. Проект предусматривает организацию в школах Wi-Fi-доступа в интернет и установку систем видеонаблюдения, которые будут следить за входами в здания», — сказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

«Для нашей компании участие в этом проекте — очень ответственная задача. В этом году нам предстоит развернуть ИТ-инфраструктуру еще для 420 объектов. Цифровая образовательная среда позволит обеспечить современный и безопасный доступ к государственным, муниципальным и иным информационным системам», — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ1-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Работы по государственному контракту продлятся до 31 декабря 2022 года.

Всего внутришкольная цифровая среда появится более чем в 8,3 тыс. общеобразовательных организаций в 16 пилотных регионах России. Кроме Тульской области, в их число вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский и Пермский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. После успешного тестирования строительство цифровой образовательной среды будет развернуто по всей стране.