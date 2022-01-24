Трое госпитализированных: итог аварии на трассе в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

22 января в 10:25 на 18-м километре автодороги «Железня - Алексин» на территории Алексинского района 32-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Insignia, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra с 45-летней автоледи за рулем.

В результате ДТП пострадали пассажиры Opel — 72-летний мужчина и две женщины 75 и 68 лет — и сам водитель. Причем, госпитализация потребовалась как сидевшему за рулем, так и обеим женщинам.