ДТП по-тульски: отрикошетил от отбойника в другой автомобиль Фото: материалы пресс-служб

21 января в 18:05 на 143-м километре автодороги М2 «Крым» на территории Заокского района 50-летний мужчина за рулем Ford Ranger не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение, отрикошетив в попутно ехавший Lexus LX 450 под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир Ford Ranger, 2-летний мальчик, который после оказания медицинской помощи был отпущен.