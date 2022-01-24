Тульский АКМ уступил «Челмету» в заключительной встрече домашней серии Фото: соцсети

Встреча АКМ - «Челмет» из Челябинска в раках чемпионата ВХЛ закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Туляки продемонстрировали неплохое начало, на 4 минуте Лазарев забросил первую и единственную шайбу в ворота челябинцев. А вот дальше. При достаточно хорошем темпе игры, с попаданиями стало из рук вон плохо. В результате до перерыва гости успели сравнять счет. Во втором периоде «Челмет» под самую концовку реализовал неожиданное заработанное большинство. Увы, последняя треть игры не принесла изменений в расстановке счета.

Комментируя итог встречи главный тренер «АКМ» Дмитрий Евстигнеев отметил, что команду подвела реализация, плюс хорошо сыграл вратарь соперников. Ребята вышли на лед мотивированными, с хорошим настроем, старались выполнять предматчевую установку.