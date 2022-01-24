Туляки обсуждают водителя, который ехал с привязанной к самосвалу собакой Фото: соцсети

Видео, на котором запечатлена собака, привязанная к едущему самосвалу вызвало резонанс среди пользователей сети. Животное бежит за грузовиком, кажется, из последних сил. Очевидцы отметили, что до съемки видео КамАЗ гнал по трассе на довольно приличной скорости.

Под постом пользователи просят наказать водителя самосвала. Однако некоторых заинтересовал вопрос: почему снявший видео из мимо проезжающего автомобиля не остановился и не помог псу.

Судя по тому, что можно разобрать номера машины, вскоре данным инцидентом заинтересуется региональная прокуратура.