Четверо детей эвакуированы из пожара в многоэтажке в Богородицке Тульской области Фото: материалы пресс-служб

22 января в 17:25 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Володарского в Богородицке.

Открытое горение было ликвидировано за восемь минут. Эвакуированы 12 человек, в том числе четверо детей. Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорел диван, квартира закоптилась про всей площади. Причина пожара устанавливается.