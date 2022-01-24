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Общество24 января 2022 6:46

Тульская прокуратура выявила, что трамвай, засыпавший людей грязным снегом, не прошел техосмотр

Ведомство проверило «Тулгорэлектротранс» из-за инцидента на остановке
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская прокуратура выявила, что трамвай, засыпавший людей грязным снегом, не прошел техосмотр

Тульская прокуратура выявила, что трамвай, засыпавший людей грязным снегом, не прошел техосмотр

Фото: соцсети

Прокуратура города Тулы провела проверку в МКП «Тулгорэлектротранс» после того, как снегоуборочный трамвай 14 января засыпал людей снегом на остановке в районе остановки «Педуниверситет».

Установлено, что водитель снегоуборочного трамвая, действительно, осуществлял очистку путей. не выключив щеточный барабан при подъезде к месту скопления людей. В ходе проверки также выявлено, что указанный трамвай не прошел в установленном законом порядке технический осмотр.

Прокуратура города внесла руководителю МКП «Тулгорэлектротранс» представление.

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