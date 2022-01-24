Тульская прокуратура выявила, что трамвай, засыпавший людей грязным снегом, не прошел техосмотр Фото: соцсети

Прокуратура города Тулы провела проверку в МКП «Тулгорэлектротранс» после того, как снегоуборочный трамвай 14 января засыпал людей снегом на остановке в районе остановки «Педуниверситет».

Установлено, что водитель снегоуборочного трамвая, действительно, осуществлял очистку путей. не выключив щеточный барабан при подъезде к месту скопления людей. В ходе проверки также выявлено, что указанный трамвай не прошел в установленном законом порядке технический осмотр.

Прокуратура города внесла руководителю МКП «Тулгорэлектротранс» представление.