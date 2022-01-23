В центре Тулы заметили бегающих по улицам диких молодых лосей Фото: соцсети

23 января в центре Тулы, район улиц Советской и Дзержинского туляки неожиданно встретились с дикой природой - на фото и видео, выложенные в группе "Подслушано Тула", попали бегающие по городу молодые лоси.

Очевидцы засняли сначала двух лосей, бегущих по улице, затем один из них (либо другой) каким-то образом попал во двор частного дома. Чуть позже в комментариях к записи выложили фото аж с тремя лосями, целеустремленно бегущими по проезжей части.

В комментариях же предположили что причина нашествия - начавшийся у животных гон.

В центре Тулы заметили бегающих по улицам диких молодых лосей Фото: соцсети