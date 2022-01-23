В Туле часть улиц останется без электричества 24 января Фото: Алексей ФОКИН

24 января из-за плановых ремонтных работ на участках сети без электроснабжения останется часть Тулы. Будет вестись ремонт и замена оборудования, выправка опор и другие необходимые работы. Поэтому света не будет:

с 09:30 до 13:30 - ул. Металлистов, 1-25, 23-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 2-б, 12 лит. ГГ1, Г2, Д; ул. Благовещенская, 6; ул. Советская, 3;

с 09:00 до 16:00 - п. Менделеевский: ул. Полевая, 10, 11; Новомосковское ш., 56-58; Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 28-а, 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а, 84, 88; ул. Н. Выселковая, 28-42 (чётн.), 2-а, 2-б, 31-43 (нечётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-12, 8-а; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9; ул. Н. Островского, 68, 70, 71, 72.